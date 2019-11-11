В Тульской области один человек погиб после стрельбы с участием стажера полиции

ТУЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб и еще двое получили ранения в Алексинском районе Тульской области в результате стрельбы из ружья во время бытового конфликта с участием стажера полиции. Конфликт произошел днем 10 ноября между стажером и его братом с одной стороны и группой лиц в количестве около 15 человек с другой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"По предварительной информации, один из участников инцидента совершил несколько выстрелов из травматического оружия, в результате стрельбы брат стажера получил телесные повреждения. Предположительно, в качестве ответных действий стажер из зарегистрированного охотничьего ружья произвел сначала предупредительные выстрелы в воздух, после чего, учитывая агрессивное поведение нападавших, выстрелил в их сторону. В результате один человек погиб, еще один получил ранения", - говорится в релизе, распространенном пресс-службой.

В управлении МВД назначена служебная проверка для установления всех деталей случившегося, к дисциплинарной ответственности будут привлечены ответственные за профилактику противоправных деяний среди личного состава. "Стажер не будет принят на службу в органы внутренних дел, к дисциплинарной ответственности будет привлечен его поручитель", - отметили в пресс-службе.

Материалы проверки передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Тульской области, конфликт произошел на заброшенной автозаправочной станции около автодороги Железня - Алексин. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").