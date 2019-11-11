Военнослужащий-контрактник найден мертвым в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 11 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий, проходящий службу по контракту в Бурятии, найден мертвым на территории воинской части. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Военнослужащий контрактной службы одной из воинских частей округа, дислоцированной в Бурятии, был обнаружен в спальном помещении - кубрике для отдыха на четыре человека в кровати в бессознательном состоянии. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть военнослужащего. Предварительной причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в округе, военнослужащему было 20 лет.

По факту смерти военнослужащего комиссия общевойскового объединения Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку.