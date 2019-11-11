ГП направила в суд дело в отношении участников наркосиндиката, организованного Плахотнюком

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении участников международного наркосиндиката, организованного бизнесменом, бывшим руководителем Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Григория Биченова, Мхитара Киракосяна и Руслана Романа. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем"), ч. 4 ст. 229.1 ("Контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой"), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 ("Покушение на незаконный оборот наркотических средств") УК РФ", - уточнил он. По информации ведомства, преступное сообщество возглавлял Плахотнюк, он объявлен в международный розыск.

"Следствие считает, что с июня 2012 года по август 2017 года Биченов, Киракосян и Роман в составе преступного сообщества, которое возглавляли Владимир Плахотнюк и Олег Прутян, поставляли в Россию крупные партии наркотиков - гашиша и каннабиса. Кроме того, они занимались их сбытом", - сообщил Куренной. Так, после 30 мая 2017 года Биченов, Киракосян и Роман дважды доставили с территории Украины в Московский регион гашиш и каннабис общим весом почти 7 кг. 24 августа того же года они были задержаны сотрудниками полиции. "Всего в ходе пресечения незаконной деятельности преступного сообщества правоохранительными органами изъято более 1 тонны гашиша и каннабиса", - сказал Куренной. Уголовное дело в отношении них направлено в Брянский областной суд. Еще 18 участников наркосиндиката уже осуждены судами РФ за совершение аналогичных преступлений.

Дело Плахотнюка

Ранее в МВД России сообщили, что Плахотнюку инкриминируются 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Следствие считает, что он является одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката. Экс-лидер Демпартии Молдавии также обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем"). Кроме того, ему заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов").

Согласно материалам дела, Плахотнюк и предприниматель Вячеслав Платон обвиняются в организации так называемой молдавской схемы, по которой из России было выведено более 37 млрд рублей. Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет за противозаконный вывод средств из России. В 2017 году Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по обвинению в организации покушения на предпринимателя Ренато Усатого.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. Также, по данным МВД России, полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 гг. вывело за пределы страны более 37 млрд рублей. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле. Плахотнюк бежал из Молдавии в США и называет возбужденные в отношении него в России уголовные дела "фантазией следствия".