В СПбГУ сообщили, что на подозреваемого в убийстве историка Соколова не было нареканий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве военный реконструктор и преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов характеризовался в вузе с положительной стороны как профессионал, жалоб от студентов и коллег на него не поступало. Об этом сообщил ТАСС директор Института истории СПбГУ, где работал Соколов, Абдулла Даудов.

"Никогда ко мне ни студенты, ни преподаватели с жалобой на него [Соколова] не обращались. Ученый, лектор хороший, профессионал своего дела, интересные книги писал, кавалер ордена Почетного легиона Франции, он заслуженный человек. <…> Наша студентка Анастасия Ещенко (предполагаемая жертва Соколова - прим. ТАСС) <…> также ко мне никогда не подходила, что что-то неправильно, ненормально", - сказал он.

"Дней 10 назад она [Ещенко] у меня была в рабочей группе по переводу с французского на русский язык, мы общались, все как обычно. Она являлась, насколько мы все знаем, гражданской женой [Соколова], жили они вместе, насколько я информирован, в течение трех лет", - добавил Даудов.

На сайте СПбГУ в 2018 году было размещено решение комиссии по этике, которая было собрана в связи с инцидентом, произошедшим на открытой лекции Соколова. Отмечается, что молодые люди, не являющиеся сотрудниками и студентами университета, оскорбительно высказались в адрес лектора, на что он в грубой форме предложил им покинуть лекторий. Комиссия пришла к выводу, что это была заранее подготовленная акция, направленная на дискредитацию Соколова, но признала, что он нарушил нормы этики.

По словам директора института, ему пока неизвестно, чтобы в вузе сейчас обсуждался вопрос увольнения Соколова из СПбГУ. По его мнению, такое решение надо принимать только после вердикта суда. Он добавил, что вуз готов оказаться всяческую помощь родственникам предполагаемой жертвы. В понедельник, по его словам, мать Ещенко приезжала в университет.