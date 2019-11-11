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В Петербурге задержали таксиста по подозрению в развратных действиях в отношении инвалида

СК возбудил уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Таксиста, которого подозревают в развратных действиях в отношении женщины-инвалида и ее ограблении, задержали в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Водитель такси задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел в минувшие выходные в Красносельском районе города, когда женщина, которая является инвалидом-колясочником, вызвала такси. Прибывший водитель положил инвалидную коляску в багажник, посадил пассажирку в автомобиль, где совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Также водителя подозревают в том, что он отобрал у потерпевшей деньги, отметил собеседник агентства.

Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", "Разбой". В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения.

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РоссияСанкт-Петербург
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