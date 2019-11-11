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В Москве арестовали мужчину за приготовление к заказному убийству матери из-за наследства

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что обвиняемый в качестве оплаты предлагал знакомому 200 тыс. рублей и автомобиль

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал обвиняемого в приготовлении к заказному убийству своей матери из-за наследства. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в качестве исполнителя 25 сентября он привлек своего знакомого.

Однако "исполнитель" сообщил о планируемом убийстве в правоохранительные органы. "Утром 1 ноября знакомый, придерживаясь ранее достигнутых договоренностей с обвиняемым, сообщил последнему о совершении убийства. В тот же день под предлогом дачи показаний мужчину пригласили в следственный отдел, где он был задержан. Благодаря грамотно спланированным совместным мероприятиям следователей Главного следственного управления СК России по Москве, сотрудников ГУУР МВД России и столичной полиции заказное убийство было предотвращено", - сообщила Иванова.

Следствие предъявило 37-летнему мужчине обвинение в приготовлении к убийству и найму и незаконном хранении огнестрельного оружия. При обыске у него дома изъят нарезной короткоствольный пистолет с глушителем, самодельным способом переделанный в боевой из стандартного газового пистолета ИЖ 78-8, а также патроны. "По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала представитель ГСУ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что обвиняемый в качестве оплаты убийства матери предлагал знакомому, с которым ранее отбывал уголовное наказание, 200 тыс. рублей и автомобиль. По факту обнаружения у фигуранта пистолета и 12 патронов к нему возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. 

В новость были внесены изменения - (14:24 мск) - добавлен комменатрий МВД.

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Россия
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