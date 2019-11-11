Песков заявил, что Путин знает о жестоком убийстве в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в курсе, что в Санкт-Петербургском государственном университете произошло убийство, в котором подозревается историк Олег Соколов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это преступление "чудовищным актом безумия", заверил, что оно будет расследовано.

"Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, мотивы преступления, причины преступления будут установлены в ходе следствия", - сказал журналистам в понедельник представитель Кремля. По его словам, "потом уже можно будет говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому акту безумия, чудовищному акту безумия".

По мнению Пескова, было бы странно "винить кого-то в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие, винить кого-то кроме самого убийцы". "Опять же это определит следствие и суд", - подчеркнул представитель Кремля.

"Безусловно", - ответил он на вопрос, знает ли глава государства о том, что произошло.