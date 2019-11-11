Пограничники задержали под Калининградом двух россиян за незаконное пересечение границы

КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Пограничники задержали двух граждан России за попытку нелегального пересечения границы с Литвой в Калининградской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

"8 ноября 2019 года на территории Нестеровского района при попытке преодоления инженерных сооружений вблизи государственной границы были выявлены и задержаны два гражданина Российской Федерации, планировавшие незаконно убыть в Литву", - сообщили в пресс-службе.

Установлено, что один из задержанных с 2017 года находится в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления. Рассматривается вопрос о возбуждении в отношение задержанных уголовного дела по ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации").