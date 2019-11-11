В Стамбуле обнаружили тело основателя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье

ТАСС, 11 ноября. Тело основателя "Белых касок", бывшего британского военного 48-летнего Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в понедельник на одной из улиц Стамбула. Об этом сообщает телеканал NTV.

Тело на рассвете в районе Бейоглу обнаружили местные жители, направлявшиеся в мечеть на молитву. Была проведена экспертиза, установившая, что это Ле Мезюрье. Документов при нем не было.

Полиция опросила вдову Ле Мезюрье, с которой он жил в Стамбуле. Она сообщила, что тот принял снотворное, пока она спала. Полицейские изучили записи с камер наружного наблюдения и выяснили, что ночью посторонние не входили в здание.

Телеканал CNN Türk сообщает, что на лице и теле Ле Мезюрье обнаружены порезы, зарегистрированы переломы конечностей. Следствие на данный момент считает наиболее приоритетной версию о том, что смерть наступила в результате падения с большой высоты, из окна или с балкона квартиры.

Организация "Белые каски" (официальное название - "Сирийская гражданская оборона") создана на территории Сирии в 2014 году. Известность "Белым каскам" принесло размещение в интернете фото- и видеоматериалов о разрушениях и жертвах атак якобы сирийского правительства и его союзников. При этом организацию неоднократно обвиняли в постановочном характере этих материалов.