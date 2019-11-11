Военный суд приступил к рассмотрению дела троих экстремистов из движения "Артподготовка"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд в понедельник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о терроризме в отношении Андрея Толкачева, Юрия Корного и Андрея Кепти - соратников обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности и уехавшего из России лидера движения "Артподготовка" (признано экстремистским, его деятельность в России запрещена) Вячеслава Мальцева. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, фигуранты обвиняются в приготовлении к совершению террористического акта (ст. 205 УК РФ) и участии в террористическом сообществе (ст. 205.4 УК РФ).

"Толкачев и Корный приезжали в так называемый народной дом в Подмосковье, в котором Мальцев устраивал встречи со своими единомышленниками. Мальцев принял решение о создании террористического сообщества для проведения на территории Москвы и в других городах России террористических актов. Созданное террористическое сообщество "Артподготовка" отличалось устойчивостью связей с ярко выраженным лидером", - говорится в обвинительном заключении, которое огласил военный прокурор.

По данным следствия, Толкачев, Корный и Кептя (активно сотрудничал со следствием и дал подробные показания в ходе предварительного следствия на остальных фигурантов) подготовили пластиковые бутылки с бензином для поджога декораций, деревянных палет и сухого сена возле Кремля на Манежной площади, собирались использовать коктейли Молотова для поджога зданий организаций органов исполнительной власти. Также в ноябре 2017 года они планировали вывести из строя опоры и линии электропередачи, подготовив альпинистское и другое оборудование, разместить на станции Московского метрополитена муляжи самодельных взрывных устройств. Фигуранты были задержаны и арестованы в конце октября 2017 года, в квартире одного из них обнаружены пять самодельных зажигающихся устройств.

После оглашения обвинительного заключения подсудимые заявили о своей невиновности, назвав уголовное дело заказным. "Все, что тут было оглашено в выдвинутом мне обвинении, сфабриковано следствием, чтобы ввести вас в заблуждение и предъявить мне тяжкую статью - ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). Я привез Мальцеву, как блогер блогеру, флешку с новостями из Магаданской области, откуда я приехал, о том, что люди у нас умирают", - отметил в суде Корный. При этом подсудимый Кептя заявил, что признает вину в полном объеме.

Кроме того, по уголовным делам проходят еще шесть человек: Олег Дмитриев, Олег Иванов, Сергей Озеров (ранее осуждены к срокам от семи до восьми лет колонии строгого режима), Александр Свищев, Надежда Петрова и Вячеслав Мальцев. Первых троих в конце января суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к совершению террористического акта").

Розыск Мальцева

Петрова и Мальцев заочно арестованы и объявлены в международный розыск, они внесены в федеральный список экстремистов. Следователи ФСБ заочно предъявили Мальцеву обвинение по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к экстремистской деятельности") и по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ ("Организация террористического сообщества и участие в нем"). Санкции второй статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Петровой вменяется ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Организация или руководство совершением теракта"), которая также предусматривает пожизненное лишение свободы.

Как следует из материалов дела, в основу обвинения в экстремизме легло выступление Мальцева 6 мая 2017 года на проспекте Сахарова в Москве на согласованном митинге "За Россию, против произвола и репрессий", приуроченном пятой годовщине событий на Болотной площади в Москве. Следствие считает, что заявления Мальцева имели преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в России.