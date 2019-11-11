Режим ЧС введен в 18 муниципалитетах Вологодской области

ТАСС, 11 ноября. Власти ввели режим ЧС и повышенной готовности в 18 муниципалитетах Вологодской области в ожидании второй волны паводка. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона, председатель областного правительства Антон Кольцов.

Режим ЧС и повышенной готовности ранее вводился с 6 ноября в 14 муниципалитетах. "В настоящее время режим повышенной готовности и ЧС сохранен в Вологде и 17 районах области: Бабаевском, Бабушкинском, Вологодском, Вытегорском, Грязовецком, Кириловском, Кичменгско-Городецком, Кадуйском, Междуреченском, Никольском, Сямженском, Сокольском, Тотемском, Устюженском, Усть-Кубенском, Шекснинском, Череповецком. Подтоплено два участка региональных дорог в Кадуйском и Череповецком районах и четыре участка автодорог местного значения в Череповецком, Чагодощенском и Вологодском районах. Работы по восстановлению дорог начнутся после спада уровня воды", - сказал Кольцов на оперативном совещании областного правительства.

По данным вице-губернатора, все потребители обеспечены электроэнергией, в том числе с применением резервных источников электроснабжения. В аварийно-восстановительных работах было задействовано 128 бригад, 630 человек, 146 единиц техники. При этом 10 бригад до сих пор убирают упавшие и склонившиеся деревья. В дорожных работах задействовано 230 единиц техники.

Уровни воды в реках ниже максимальных критических отметок, в том числе в областном центре, где уровень воды в реке Вологда достигает 420 см при критическом в 600 см. "Вместе с тем сохраняется неблагоприятный метеорологический прогноз о плюсовых температурах и осадках. Возможно повышение уровня воды в реках. Продолжаем следить за ситуацией. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, в экстренном режиме - аварийные службы", - сказал Кольцов.

С 4 по 6 ноября на территории региона выпала месячная норма осадков, в трех районах она была превышена в 1,5 раза, в Вологодском районе и Вологде - в 2,5 раза. В Вологде при превышении критической отметки уровня воды в реке в 112,2 м по Балтийской системе подтопление грозит 165 домам с 2,5 тыс. жителей, 11 социальным объектам и восьми трансформаторным подстанциям.

Уровень воды в реке Вологда продолжает снижаться и составляет на данный момент 110,38 м по Балтийской системе. В регионе наблюдается очередная волна потепления. По данным Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник днем ожидается до семи градусов тепла и небольшие осадки.