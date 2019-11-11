В реке в Петербурге нашли пакет с останками жертвы историка Соколова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Водолазы нашли в реке в Кировском районе Санкт-Петербурга пакет с фрагментами тела жертвы историка Олега Соколова. Об этом сообщил ТАСС источник в следственных органах.

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

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"В реке в Кировском районе обнаружено туловище жертвы подозреваемого", - сказал ТАСС источник в следственных органах.

Фрагменты тела искали с минувшей субботы, когда Соколова задержали на берегу реки Мойки. В рюкзаке и в квартире у него нашли фрагменты тела.

Изначально поиски вели в Адмиралтейском районе города, где Соколов выбросил пакет с телом в реку Мойку, которая впадает в Неву в Кировском районе города.