Жительницу Астраханской области приговорили к 8 годам колонии за финансирование терроризма

АСТРАХАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Женщина, которую обвиняли в сборе денег в Москве, Астрахани, Томске и регионах СКФО для финансирования терроризма, получила восемь лет колонии общего режима. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Приговором Северо-Кавказского окружного военного суда жительнице Астраханской области назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что жительница Астраханской области была одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", она собирала деньги для ее финансирования в Москве, Астрахани, Томске и ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа. С 2016 года по 2019 год женщина в мессенджере размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила основателю запрещенного в РФ исламского фонда. Всего ей удалось собрать не менее 200 тыс. рублей.

По данным пресс-службы, по месту жительства женщины были изъяты мобильные телефоны, на которых обнаружены сообщения и разговоры о перечислении денег для боевиков и платежные карты. Кроме того, в своем Telegram-канале она распространяла аудио- и видеоматериалы экстремистской направленности.

"По уголовному делу в качестве свидетелей допрошено было более 70 человек, в том числе проживающие на территории Республики Дагестан, Чеченской Республики, Мурманской и Московской области", - уточнили в пресс-службе.