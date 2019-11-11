Суд смягчил меру пресечения девелоперу Худояну по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в понедельник удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения владельцу компании "Оптима девелопмент" Альберту Худояну, обвиняемому по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей. Как сообщил ТАСС его адвокат Александр Забейда, суд отпустил Худояна из СИЗО под домашний арест.

"Тверской суд удовлетворил ходатайство следственных органов об изменении Худояну меры пресечения на домашний арест до 11 января 2020 года", - сказал адвокат.

Забейда отметил, что будет добиваться снятия с его подзащитного всех ограничений и прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления.