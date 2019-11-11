Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: военное следствие ужесточило обвинение экс-главе ЦСКА

Михаил Барышев был арестован в рамках уголовного дела о получении взяток на 23,5 млн рублей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Военные следователи добавили новые эпизоды обвинения в мошенничестве, взятке и превышении должностных полномочий бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву, арестованному в рамках уголовного дела о получении взяток на 23,5 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник.

"Барышеву предъявлено новое обвинение по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), статье 286 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и по статье 290 УК РФ ("Взятка"). Вину в инкриминируемых преступлениях он не признает", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эпизод мошенничества связан с хищением из фонда Спортивных инициатив ЦСКА порядка 4 млн рублей, выделенных на транспортное обслуживание иностранных спортсменов в Сочи, при участии в коррупционной схеме заместителя Барышева Андрея Хамазина и его сестры, которая являлась директором фонда. "Согласно версии следствия, в рамках эпизода по статье 286 УК РФ Хамазин по указанию своего начальника собирал с подчиненных деньги в ЦСКА, выплаченные им в виде премий - это около 2,6 млн рублей. Взятка в размере 1,6 млн рублей Барышеву вменяется за дополнительное соглашение с компанией "Форвард" за поставку спортивной формы одежды", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что общая сумма ущерба от действий Барышева составляет более 8 млн рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В отношении обвиняемого во взятках экс-главы ЦСКА завели дело о попытке побега
Михаилe Барышеву инкриминируется попытка побега из здания Главного военно-следственного управления СК России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС