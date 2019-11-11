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Дело историка Олега Соколова
Обновлено 

Суд арестовал историка Олега Соколова, подозреваемого в жестоком убийстве

Он взят под стражу на два месяца
Олег Соколов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Олег Соколов
© Петр Ковалев/ТАСС
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Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заключении под стражу историка Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, которого подозревают в жестоком убийстве выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил Соколову Олегу Валерьевичу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 8 января 2020 года", - сказала судья Юлия Максименко. 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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