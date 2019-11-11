Суд арестовал историка Олега Соколова, подозреваемого в жестоком убийстве

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заключении под стражу историка Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, которого подозревают в жестоком убийстве выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил Соколову Олегу Валерьевичу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 8 января 2020 года", - сказала судья Юлия Максименко.