СК опубликовал оперативное видео из дела историка Соколова

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

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Следственный комитет России опубликовал оперативное видео из дела историка Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, которого подозревают в жестоком убийстве выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко.

Ролик, опубликованный на YouTube-канале ведомства, содержит кадры из квартиры ученого, в которой обнаружили рыцарские доспехи, мундир, оружие.

Ранее 11 ноября Октябрьский районный суд города арестовал Соколова на два месяца - до 8 января 2020 года.

Историк заявил, что раскаивается в содеянном.