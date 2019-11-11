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Дело историка Олега Соколова

СК опубликовал оперативное видео из дела историка Соколова

Он подозревается в жестоком убийстве выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко
'Следственный комитет Российской Федерации/YouTube'
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Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

Следственный комитет России опубликовал оперативное видео из дела историка Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, которого подозревают в жестоком убийстве выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко. 

Ролик, опубликованный на YouTube-канале ведомства, содержит кадры из квартиры ученого, в которой обнаружили рыцарские доспехи, мундир, оружие.

Ранее 11 ноября Октябрьский районный суд города арестовал Соколова на два месяца - до 8 января 2020 года. 

Историк заявил, что раскаивается в содеянном. 

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Дело историка Олега Соколова
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