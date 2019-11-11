Актер Огурцов стал фигурантом дела в отношении экс-начальника ЦСКА

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Актер Алексей Огурцов допрошен следствием в статусе подозреваемого в рамках уголовного дела в отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по обвинению в получении взяток на 23,5 млн рублей. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, именно показания актера стали ключевыми для задержания Барышева.

"Барышев был арестован сразу после того, как на него дал показания актер Алексей Огурцов как на лицо, для которого он, по его словам, передавал взятку. Сам Огурцов подозревается в двух эпизодах дачи взятки", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, актер организовал встречу Барышева в ЦСКА для обсуждения заказа на пошив спортивной формы для всемирных военных игр в Сочи в 2017 году. "Именно Огурцов сообщил руководству "Форварда" (поставщик спортивной формы одежды для Ночной хоккейной лиги до возбуждения уголовного дела - прим. ТАСС) о необходимости заплатить взятку за заключение контракта", - уточнил источник.

По его словам, свидетелями по уголовному делу являются олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и на момент задержания Барышева начальник штаба Восточного военного округа, генерал-лейтенант Александр Чайко.

Адвокат Барышева подтвердил во втором Западном окружном суде, где решается вопрос о продлении срока ареста экс-начальнику ЦСКА, что актер является фигурантом дела в отношении его подзащитного. "Актер Огурцов указывает при допросе, что он организовал встречу руководству "Форварда" с Барышевым, который, в свою очередь, обещал оказать материальную помощь Хоркиной", - зачитал материалы дела защитник.

Официальным комментарием следствия ТАСС пока не располагает.