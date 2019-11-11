Суд в Москве заочно арестовал журналиста Шварева по делу о вымогательстве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в понедельник заочно арестовал журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по делу о вымогательстве у предпринимателя Кенеса Ракишева $50 тыс. и клевете на предпринимателя Алишера Усманова, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Швареву меру пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласила постановление судья Елена Булгакова.

Следователь просил суд заочно арестовать Шварева в связи с тяжестью обвинения в вымогательстве. "Шварев скрылся от следствия, он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления с предельным наказанием в виде 15 лет колонии", - сказал следователь.

В свою очередь защитник Игорь Бушманов заявил о недостоверности представленных следствием данных и необоснованности заочного ареста Шварева. "Имеет место ложный донос и фальсификация материалов, использованных при возбуждении уголовного дела", - пояснил адвокат. Защита заявляет об отсутствии в действиях Шварева состава преступления и готовности обвиняемого доказывать свою непричастность. "Это дело сфальсифицировано с целью привлечения невиновного к уголовной ответственности и воспрепятствования законной деятельности одного из самых известных журналистов-расследователей в России", - сказал адвокат.

По сведению Бушманова, Шварев отрицает вину, не скрывается от следствия, находится на лечении в Риге.

Постановление суда пока не вступило в силу, защита планирует обжаловать его в Мосгорсуде.

Обвинения Шварева

Александру Швареву заочно предъявлено обвинение в вымогательстве и клевете, он объявлен в международный розыск.

Шварева обвиняют в вымогательстве $50 тыс. у казахстанского предпринимателя Кенеса Ракишева. Журналист сообщил ТАСС, что вину не признает, обвинение отвергает, а уголовное преследование связывает со своими материалами об уголовном деле о перестрелке на Рочдельской улице в Москве, которое привело к приговорам в отношении высокопоставленных сотрудников Следственного комитета и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

По статье УК РФ - "Клевета" - Шварев обвиняется в связи с публикацией ряда материалов о предпринимателе Алишере Усманове. Содержание этих статей следствие в суде и постановлении о заочном предъявлении обвинений не раскрыло.

Ракишев и Усманов признаны потерпевшими по данному делу.

Главный редактор агентства "Росбалт" Николай Ульянов считает, что уголовное преследование журналиста связано с материалом о перестрелке на Родчельской улице. Как он сообщал ТАСС, Шварев писал о расследовании этого дела, "опираясь на материалы следствия, называл фамилии известных людей, там фигурировавших, по его информации". При этом он напомнил, что в ходе проведенных ранее обысков в агентстве "Росбалт" оперативники "пробивали редакционный компьютер по поисковой программе на слово Шакро".

Шварев специализируется на криминальной тематике и журналистских расследованиях.