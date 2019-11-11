В Британии обрушилась стена средневекового замка

ТАСС, 11 ноября. Стена на территории средневекового замка Льюис в графстве Восточный Сассекс на юге Англии обрушилась в понедельник. Об этом сообщила местная спасательная служба в своем Facebook.

"Пожарные и спасательные службы Восточного Сассекса в настоящее время работают на месте происшествия в замке Льюис, где обрушилась стена", - говорится в сообщении ведомства.

По данным газеты Daily Mail, стена упала на стоящие рядом здания. Информации о пострадавших не поступало.

Как напоминают британские СМИ, замок Льюис построен в 11 веке.