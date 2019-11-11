Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Два человека пострадали из-за прорыва теплосети на заводе "Балтика" в Петербурге

В результате инцидента работа предприятия не была приостановлена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Прорыв теплосети произошел на территории пивоваренного завода "Балтика" в Петербурге, пострадали два человека, сообщили ТАСС в компании.

"Два человека получили незначительные травмы в результате прорыва теплосети на территории пивоваренного завода Балтика", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, произошел прорыв паропровода снабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" на открытой территории. Жизнеобеспечение населения не нарушено. На месте работают бригады аварийной службы.

В результате инцидента работа предприятия не была приостановлена. Организован оперативный штаб по устранению последствий прорыва на теплосети.

Завод компании расположен в промышленной зоне Парнас на севере города, вдали от жилых кварталов.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Обвиняемый во взятках экс-глава ЦСКА хотел, чтобы его застрелили при попытке побега
Никаких надежд на объективное расследование у него нет, признался Михаил Барышев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС