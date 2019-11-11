Два человека пострадали из-за прорыва теплосети на заводе "Балтика" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Прорыв теплосети произошел на территории пивоваренного завода "Балтика" в Петербурге, пострадали два человека, сообщили ТАСС в компании.

"Два человека получили незначительные травмы в результате прорыва теплосети на территории пивоваренного завода Балтика", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, произошел прорыв паропровода снабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" на открытой территории. Жизнеобеспечение населения не нарушено. На месте работают бригады аварийной службы.

В результате инцидента работа предприятия не была приостановлена. Организован оперативный штаб по устранению последствий прорыва на теплосети.

Завод компании расположен в промышленной зоне Парнас на севере города, вдали от жилых кварталов.