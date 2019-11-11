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Дело историка Олега Соколова

Подозреваемый в убийстве историк Соколов отказался от дачи показаний

Он сослался на 51-ю статья Конституции РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Историк и преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который ранее написал явку с повинной, фактически сознавшись в убийстве, отказался давать показания и рассказывать следствию обстоятельства преступления. Об этом сообщила судья в Октябрьском районном суде Петербурга, где было вынесено постановление о заключении под стражу Соколова, передает корреспондент ТАСС.

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"Соколов от дачи показаний отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников")", - сказала судья Юлия Максименко, оглашая материалы следствия.

Тем не менее в суде Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. По его словам, его невеста Анастасия Ещенко слишком негативно начала реагировать на двух его несовершеннолетних детей от первого брака. От подробных объяснений подозреваемый воздержался. Ходатайство следствия о заключении его под стражу историк назвал справедливым, однако защита просила суд избрать для преподавателя домашний арест, объясняя свою позицию тем, что Соколов не опасен для общества. Обвинение в убийстве историку так и не предъявлено.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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