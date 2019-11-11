Кузнецова рассказала о состоянии ребенка, который выпал из окна в Москве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Ребенок, который выпал в Бабушкинском районе столицы из окна вместе с матерью и сестрой, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сказала журналистам.

"Мы связывались с Минздравом, спрашивали о состоянии ребенка, уточнили возраст. Ему четыре года, он в стабильно тяжелом состоянии, будем верить в лучшее, надеяться", - сказала Кузнецова.

По ее словам, до конца причины произошедшего неясны. "Безусловно, будет расследование, будут изучены все причины, условия этой ситуации", - добавила она.