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СК возбудил уголовные дела после угроз убийством судье Мосгорсуда

Задержаны два человека

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали двух мужчин за призывы к экстремистской деятельности в интернете и угрозы убийством судье Мосгорсуда. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следственным комитетом РФ возбуждены уголовные дела об опубликовании в сети Интернет публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинением вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Московского городского суда. По имеющимся данным, к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, причастен ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения. Признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 296 УК РФ, усматриваются в действиях Сергея Половца 1978 года рождения", - сообщила Петренко

Оба мужчины задержаны. В ближайшее время следствие предъявит им обвинение и будет ходатайствовать об их аресте.

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