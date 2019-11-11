В Москве автомобили сбили пешеходов в двух районах города

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Автомобили сбили пешеходов в двух районах Москвы. Обстоятельства происшествий устанавливаются. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Вечером в понедельник было совершено два наезда на пешеходов в Москве. Один человек был сбит на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении Раменского бульвара и Мичуринского проспекта, другой - на улице Беломорской. Состояние пострадавших оценивается как не очень тяжелое", - сообщила собеседница агентства.

Как отметили в ГИБДД, водители не стали скрываться с места ДТП.