Работа реакторов АЭС в Ардеше на юге Франции приостановлена после землетрясения

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Работа трех реакторов атомной электростанции "Крюа-Мес", расположенной в департаменте Ардеш, приостановлена в связи с землетрясением, которое произошло в юго-восточной части Франции в понедельник. Об этом говорится в заявлении компании Electricit de France (EDF), опубликованном в Twitter.

"На атомной электростанции "Крюа-Мес" первые проверки не выявили каких-либо видимых повреждений, но были зафиксированы вибрации, а это требует дополнительного профилактического контроля", - указывается в коммюнике. "Руководствуясь принципом предосторожности, EDF решила временно приостановить работу реакторов номер 2, 3 и 4", - отмечается в сообщении. Первый реактор "в настоящее время отключен в связи с техническим обслуживанием".

По сообщению EDF, эксплуатация АЭС в Сент-Альбане и атомной электростанции "Трикастен" продолжается.

В понедельник утром Центральное сейсмологическое бюро Франции сообщило о землетрясении магнитудой 5,4 в юго-восточном департаменте Дром, неподалеку от города Монтелимар, расположенного на границе с департаментом Ардеш. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки почувствовали жители Монпелье, Лиона, Сент-Этьена, Гренобля, Авиньона и Марселя.

В результате землетрясения три жителя Ардеша и один житель Дрома пострадали. Власти призвали всех, кто почувствовал недомогание или получил травмы в результате землетрясения, немедленно обращаться за помощью врачей.