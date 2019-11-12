Гражданин Китая пытался вывезти из России золото на 3 млн рублей в кружке-термосе

ТАСС, 12 ноября. Сотрудники Благовещенской таможни задержали гражданина Китая, который пытался вывезти из России золото стоимостью почти 3 млн рублей, спрятав его в кружке-термосе. Об этом сообщается во вторник на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Благовещенской транспортной прокуратурой признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по [статье] "Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере". За совершение указанного преступления уголовным законодательством предусмотрена ответственность до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, гражданин КНР пытался вывезти из России золотой песок, спрятанный в кружке-термосе и полимерных флаконах. Общая масса золота составила около 1 кг, стоимость - почти 3 млн рублей.

В пресс-службе Благовещенской таможни отметили, что иностранца задержали, проводится следствие.