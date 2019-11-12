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СМИ: в Китае 51 ребенок пострадал из-за распыления едкой жидкости в детском саду

Также пострадали три воспитателя, сообщает "Синьхуа"

ПЕКИН, 12 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 51 ребенок и три воспитателя пострадали после того, как мужчина проник в детское дошкольное учреждение в провинции Юньнань на юго-западе Китая и распылил едкое химическое вещество. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, инцидент произошел в понедельник днем в городе Кайюань, когда злоумышленник пробрался в детский сад и распылил каустическую соду (гидроксид натрия). Как передает агентство, двое получили серьезные травмы, однако угрозы для их жизни нет.

Полиция задержала виновного через час после инцидента. Им оказался 23-летний мужчина по фамилии Кун. По данным полицейских, злоумышленник совершил нападение "из мести обществу".

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Китай
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