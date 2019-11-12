Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело историка Олега Соколова

Обвиняемый в убийстве историк Соколов попросил принести в СИЗО очки и литературу

Ученый также рассказал, что в СИЗО его "никто не бьет", а еда в изоляторе "такая, какая полагается в тюрьме"
Олег Соколов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Олег Соколов
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве петербургский историк Олег Соколов, которого суд отправил в СИЗО, попросил принести ему в изолятор очки и литературу.

На эту тему
Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

Об этом говорится в видеозаписи встречи в СИЗО Соколова с председателем городской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александром Холодовым, опубликованном на YouTube.

"У меня огромная просьба - я не могу не читать, мне нужно очки <...> потому что без очков я не могу читать, и чтоб у меня была возможность [получить] литературу, потому что я, как ученый, я просто схожу с ума, я просто умоляю, чтобы мне дали возможность хотя бы заниматься своим делом даже сейчас", - сказал Соколов.

Соколов также отметил, что в СИЗО его "никто не бьет", а еда в изоляторе "такая, какая полагается в тюрьме".

Теги
РоссияДело историка Олега Соколова
Реклама на ТАСС
В Новой Москве неизвестный украл из частного дома украшения, шубу и более миллиона рублей
По данному факту проводится проверка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС