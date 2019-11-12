Обвиняемый в убийстве историк Соколов попросил принести в СИЗО очки и литературу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве петербургский историк Олег Соколов, которого суд отправил в СИЗО, попросил принести ему в изолятор очки и литературу.

Об этом говорится в видеозаписи встречи в СИЗО Соколова с председателем городской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александром Холодовым, опубликованном на YouTube.

"У меня огромная просьба - я не могу не читать, мне нужно очки <...> потому что без очков я не могу читать, и чтоб у меня была возможность [получить] литературу, потому что я, как ученый, я просто схожу с ума, я просто умоляю, чтобы мне дали возможность хотя бы заниматься своим делом даже сейчас", - сказал Соколов.

Соколов также отметил, что в СИЗО его "никто не бьет", а еда в изоляторе "такая, какая полагается в тюрьме".