Около 13 комплексов фотовидефиксации сожгли в Раменском

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Более 10 машин фотовидеофиксации на базе автомобилей Ford Transit сгорели в результате поджога в Раменском. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В результате пожара сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации на базе автомобилей Ford Transit, - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным причиной пожара стал поджог.

В ночь на вторник на автостоянке в Раменском районе Подмосковья огнем было повреждено более 10 машин. Автостоянка загорелась во вторник ночью в поселке Дружба. Общая площадь пожара составила 200 кв. м.