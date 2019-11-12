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Около 13 комплексов фотовидефиксации сожгли в Раменском

Площадь пожара составила 200 кв. м

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Более 10 машин фотовидеофиксации на базе автомобилей Ford Transit сгорели в результате поджога в Раменском. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В результате пожара сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации на базе автомобилей Ford Transit, - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным причиной пожара стал поджог.

В ночь на вторник на автостоянке в Раменском районе Подмосковья огнем было повреждено более 10 машин. Автостоянка загорелась во вторник ночью в поселке Дружба. Общая площадь пожара составила 200 кв. м.

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