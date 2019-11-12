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На Ставрополье ищут пропавшую 16-летнюю девушку

Она ушла из дома утром 11 ноября

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Полиция Ставрополя ищет 16-летнюю девушку, которая в понедельник утром ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщила журналистам пресс-служба краевого ГУ МВД.

"В отдел полиции №1 УМВД России по Ставрополю поступило заявление от местной жительницы о том, что 11 ноября в 07:30 мск ушла из дома и до настоящего времени не вернулась ее несовершеннолетняя дочь", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, полицейские Ставрополя организовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения девушки. Ориентировка с ее приметами передана всем наружным нарядам полиции и оперативным сотрудникам.

Теги
РоссияСтавропольский край
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