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Суд Ижевска приговорил к трем годам экс-полицейского, насмерть сбившего велосипедиста

Злоумышленник в момент аварии был пьян

ИЖЕВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Октябрьский суд Ижевска приговорил к трем годам колонии-поселения бывшего полицейского, который в мае 2018 года, находясь пьяным за рулем, насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили журналистам во вторник в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

"При назначении наказания суд учел, что подсудимый ранее не судим, являлся участником боевых действий и контртеррористической операции, наличие смягчающих обстоятельств, и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года и шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в мае 2018 года подсудимый ночью ехал пьяным за рулем по окружной дороге Ижевска на высокой скорости и сбил велосипедиста, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. "В результате полученных телесных повреждений, велосипедист, мужчина 1982 года рождения, также сотрудник органов внутренних дел, погиб на месте", - сообщает ведомство.

По информации пресс-службы, подсудимый не признал вину.

В пресс-службе МВД по Удмуртии ТАСС пояснили, что полицейского 30 июня 2018 года уволили за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. "Кроме того, была проведена служебная проверка, по результатам которой руководители уволенного работника были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - пояснили в ведомстве.

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РоссияУдмуртия
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