Полиция возбудила дело после покупки iPhone 11 в Москве за деньги из "банка приколов"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Москве после покупки iPhone 11 за деньги из "банка приколов", ущерб составил около 95 тыс. рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества)", - сказали в главке.

Как отметили в пресс-службе, 7 ноября в ОМВД России по Красносельскому району с заявлением о грабеже обратился продавец-кассир. Полиция установила, что неизвестный мужчина купил в магазине, расположенном на Комсомольской площади, дом 6, iPhone 11, который ранее заказал через интернет-магазин, а расплатился за покупку билетами "банка приколов". После того, как продавец обнаружил фальшивку, злоумышленник забрал телефон и убежал.