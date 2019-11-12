Адвокаты обжаловали продление ареста священнику Стремскому

ОРЕНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Защитники обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней священника Николая Стремского подали апелляционные жалобы на решение Промышленного районного суда Оренбурга о продлении ему срока ареста еще на три месяца. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

"Поступило три жалобы от адвокатов Омеличкина, Шарафутдинова и единая жалоба от Антипова и Никольской. От самого Стремского жалобы не было. Материалы пока находятся у нас в суде, но до конца недели должны быть переданы в [Оренбургский] областной суд", - сказали в пресс-службе.

Ранее Промышленный районный суд Оренбурга продлил меру пресечения Стремскому до 12 февраля 2020 года.

Стремский обвиняется по трем статьям УК РФ: "Изнасилование несовершеннолетней", "Развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию детей". Потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочеренных Стремским.