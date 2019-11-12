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Дело священника Николая Стремского

Адвокаты обжаловали продление ареста священнику Стремскому

Ранее суд продлил ему меру пресечения до 12 февраля 2020 года

ОРЕНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Защитники обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней священника Николая Стремского подали апелляционные жалобы на решение Промышленного районного суда Оренбурга о продлении ему срока ареста еще на три месяца. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

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"Поступило три жалобы от адвокатов Омеличкина, Шарафутдинова и единая жалоба от Антипова и Никольской. От самого Стремского жалобы не было. Материалы пока находятся у нас в суде, но до конца недели должны быть переданы в [Оренбургский] областной суд", - сказали в пресс-службе.

Ранее Промышленный районный суд Оренбурга продлил меру пресечения Стремскому до 12 февраля 2020 года.

Стремский обвиняется по трем статьям УК РФ: "Изнасилование несовершеннолетней", "Развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию детей". Потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочеренных Стремским.

Теги
РоссияОренбургская областьДело священника Николая Стремского
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