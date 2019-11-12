СМИ: число погибших из-за циклона в Бангладеш достигло 26 человек

ТАСС, 12 ноября. По меньшей мере 26 человек погибли в различных районах Бангладеш из-за циклона "Булбул", который в воскресенье обрушился на северо-восточное побережье полуострова Индостан. Об этом во вторник сообщает газета Daily Star.

По данным местных властей, из прибрежных районов были эвакуированы более 2 млн человек. В результате стихии были повреждены более 100 тыс. жилых домов и причинен ущерб более 300 тыс. гектарам сельскохозяйственных угодий. Отмечается, что более 50 рыбаков, ушедших в море перед приходом циклона, остаются пропавшими без вести. В районах бедствия продолжается поисково-спасательная операция.

10 ноября агентство Reuters сообщало о 13 погибших в Бангладеш.

Сезон циклонов продолжается в Бенгальском заливе с апреля по декабрь.