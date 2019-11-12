Обвиняемые по делу крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" получили от семи до 19 лет колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник приговорил шестерых жителей Крыма, обвиняемых в участии в деятельности ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" к срокам от семи до 19 лет колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Муслим Алиев получил 19 лет, Инвер Бекиров - 18 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Рефат Алимов - восемь лет, Арсен Джеппаров - семь лет, Эмир-Усеин Куку - 12 лет.

Защита обвиняемых будет обжаловать решение Южного окружного военного суда.

"Мы его [приговор] будем обжаловать как незаконный. Мы полностью с ним не согласны", - сообщил журналистам один из адвокатов Сергей Локтев.

Мужчины в зависимости от роли и степени участия обвинялись по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 ("Организация и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"), ч. 2 ст. 35 ("Совершение преступления группой лиц"), ч. 1 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ст. 278 ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") УК РФ. По данным следствия, Алиев и Бекиров являются организаторами террористической ячейки, остальных обвиняют в участии в ней. На собраниях ячейки они призывали к тотальной исламизации, занимались вопросами вербовки граждан и подстрекательства населения к экстремистской деятельности. Вину злоумышленники не признали.

В новость внесены изменения (10:45 мск) - добавлена информация адвоката.