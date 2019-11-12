В Москве арестован мужчина, избивавший приемных детей своей сожительницы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал мужчину, избивавшего троих приемных детей, находящихся под опекой своей 61-летней сожительницы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, находящиеся под опекой у 61-летней женщины дети не получают должного воспитания и подвергаются физическому насилию. Женщина попыталась скрыться вместе с детьми и была объявлена в розыск. Их местонахождение было установлено во время съемки одной из телепередач, куда женщину пригласили в качестве гостя. Она арестована, ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание").

"В ходе расследования уголовного дела также установлена причастность к истязанию детей ее сожителя, который проживал с ними в квартире. По ходатайству следствия в отношении мужчины 1962 года рождения также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Иванова. Также следствием возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность") с целью всесторонней правовой оценки действий сотрудников органов опеки и попечительства, в должностные полномочия которых входит исследование условий жизни взятых под опеку детей.