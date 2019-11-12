Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Наивысший уровень опасности из-за сильных ливней объявили на юге Италии

В связи с непогодой в нескольких городах страны закроют школы. Кроме того, ожидаются перебои в железнодорожном сообщении

ТАСС, 12 ноября. Наивысший - красный - уровень опасности объявлен на юге Италии из-за ожидаемых там во вторник сильных ливней и гроз. Об этом сообщил Департамент гражданской защиты страны.

По его сведениям, стихия в основном затронет восточное побережье Сицилии, а также южные области Калабрия и Базиликата. Оранжевый уровень опасности объявлен в южной Апулии, при этом на большей части территории Апеннин действует желтый уровень.

Непростая обстановка будет наблюдаться во вторник и в Венеции. Как сообщают власти города, к 10:00 по местному времени (12:00 мск) уровень подъема воды достигнет 140 см, при том что критической отметкой считаются уже 130 см.

По данным телеканала TGCOM24, в связи с волной непогоды в ряде городов, в том числе в Неаполе, Венеции, Таранто, Лечче, Бриндизи, Катандзаро, Катании, будут закрыты школы. Из-за сильного ветра и ливней ожидаются перебои в железнодорожном сообщении.

Теги
Италия
Реклама на ТАСС
Дело экс-жены Цеповяза будет рассматриваться в закрытом режиме
Наталью Стришнюю обвиняют в вымогательстве около 70 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС