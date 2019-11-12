Курсант тюменского военного училища умер от менингита

ТЮМЕНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова умер от менингоккового менингита, с профилактической целью 21 курсант из медицинского отделения был переведен в инфекционную больницу. Об этом во вторник сообщили журналистам в департаменте здравоохранения Тюменской области.

"Пациент утром 8 ноября поступил в крайне тяжелом состоянии в ОКБ № 2, ему был проведен комплекс диагностических мероприятий, взяты анализы, проведены консультации узких специалистов. Необходимое лечение проводилось в условиях реанимации, но, к сожалению, несмотря на усилия медицинских работников, пациент скончался через несколько часов. По результатам лабораторных исследований подтвержден менингококковый менингит. <...> С профилактической целью 21 курсант из медицинского отделения был переведен в инфекционную больницу. У них различные диагнозы - ОРВИ, ангина", - говорится в сообщении.

Источник в экстренных службах региона уточнил ТАСС, что в училище работает спецкомиссия Министерства обороны РФ, проводится расследование инцидента.

В пресс-службе департамента здравоохранения добавили, что в связи с ситуацией городская поликлиника № 3 провела вакцинацию всех контактных лиц и профилактическую антибиотикотерапию.

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова готовит военных специалистов - инженеров, всего в нем обучается около тысячи курсантов.

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