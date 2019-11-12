СК проверит информацию о других возможных преступлениях историка Соколова

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Санкт-Петербург криминалистов центрального аппарата СК для расследования убийства девушки и проверки сведений о возможных иных противоправных действиях историка Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства девушки преподавателем университета и содействии в сборе и фиксации доказательств по уголовному делу Александр Бастрыкин направил в Санкт-Петербург опытных криминалистов Главного управления криминалистики (криминалистического центра) Следственного комитета. Бастрыкин также дал указание руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки", - сказала она.