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Полиция задержала в Крыму мужчину, похитившего у москвича сумку с 7 млн рублей

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Крыму мужчину, который ранее похитил у москвича сумку с 7 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как рассказали в главке, в ОМВД обратился житель Москвы, сообщивший о том, что малознакомый ему мужчина похитил у него сумку с 7 млн рублей, а затем скрылся. "В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Республики Крым оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний москвич", - рассказали в полиции.

Полицейские установили, что потерпевший через общих знакомых познакомился с мужчиной, который обещал помощь в посредничестве при покупке дорогостоящего автомобиля. "Пригласив заявителя для завершения сделки в один из арендованных офисов на улице Шаболовка, куда якобы также должен был подъехать продавец транспортного средства, новый знакомый, выбрав момент, открыто похитил сумку с денежными средствами, выпрыгнул в заранее открытое окно и скрылся. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению", - отметили в ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ "Грабеж". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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РоссияКрым
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