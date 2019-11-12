Мать вологодской девочки, которая двое суток провела в лесу, предстанет перед судом

ВОЛОГДА, 12 ноября. /ТАСС/. Многодетная мать двухлетней девочки из Вологодской области, которая двое суток провела одна в лесу, предстанет переду судом, сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оставление в опасности". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

У матери девочки пятеро детей. По инициативе следователей, органы опеки и попечительства направили в суд ходатайство о лишении ее родительских прав. Суд по рассмотрению вопроса о лишении родительских прав был назначен на 7 октября, но затем заседание перенесли.

Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова, заседание суда перенесено на 21 ноября в связи с отпуском судьи. "Мы отправили со своей стороны ходатайство о том, чтобы не лишать женщину родительских прав", - сказала детский омбудсмен ТАСС. Также в защиту женщины выступили некоторые местные жители.

Двухлетняя девочка пропала 4 сентября, мать оставила ее без присмотра в песочнице с двумя сестрами шести и четырех лет, а сама пошла в соседний дом покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, мать девочку не обнаружила.