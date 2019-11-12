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Дело в отношении гендиректора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа" направили в суд

Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева обвиняются, в частности, в мошенничестве и незаконных валютных операциях

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении генерального директора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой направлено в суд. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Уголовное дело в отношении генерального директора "ВИМ-Авиа" и главного бухгалтера направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказал он в интернет-канале надзорного ведомства "Эфир".

Кочнев и Пантелеева обвиняются в использовании лицами, которые выполняют управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки ее законным интересам, мошенничестве в сфере кредитования, которое совершено к тому же организованной группой в особо крупном размере, а также в незаконных валютных операциях. По данным следствия, владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев с гендиректором, финансовым директором и главным бухгалтером с 2015 по 2017 год закупали нефтепродукты и топливо по завышенным ценам у подконтрольных соучастникам фирм и уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами. Таким образом соучастники причинили авиакомпании ущерб на сумму 674,5 млн рублей, что привело ее к банкротству.

"Кроме того, в 2016 году члены преступной группы похитили кредитные средства на сумму 1,6 млрд рублей, которые авиакомпания получила на приобретение двигателей для самолетов, и перевели их на счет в люксембургском банке", - добавил Куренной. Мурсекаев и финансовый директор авиакомпании скрылись от следствия, и были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Расследование в отношении них продолжается.

В конце сентября 2017 года "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении полетов из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов. Спустя месяц Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиаперевозчика, дающий право на выполнение полетов. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

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