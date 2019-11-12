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Прокуратура начала проверку из-за возникновения лесных пожаров на Кубани

На территории края действуют шесть лесных пожаров площадью 69,4 га

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку из-за возникновения лесных пожаров на территории Афипского лесничества в Северском районе Краснодарского края, где из-за действующих пожаров ввели режим ЧС. Об этом во вторник сообщается на сайте краевой прокуратуры.

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"Прокуратурой Северского района организована проверка по факту возникновения лесных пожаров на территории Афипского лесничества", - говорится в сообщении.

На территории края продолжают действовать шесть лесных пожаров, их общая площадь составляет 69,4 га. Из них три локализованных на площади 34,1 га и еще три на площади 35,3 га.

Лесные пожары в Северском районе Краснодарского края начались вечером 7 ноября. Для тушения используются вертолеты. Причиной возгорания лесной подстилки в Северском районе, по предварительным данным, стали умышленные поджоги.

Теги
РоссияКраснодарский край
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