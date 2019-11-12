Прокуратура проверит обоснованность судебных решений в отношении двух астраханских врачей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Прокуратура изучит судебные решения в отношении двух врачей из Астраханской области Александра Шишлова и Константина Сергина, чьи уголовные дела вызвали широкий общественный резонанс. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"Поскольку прокурором Астраханской области решения о законности и обоснованности судебных постановлений в отношении Шишлова и Сергина не принимались, ему на настоящий момент поручено провести соответствующие проверки, которые еще не завершены", - сказал Куренной, отвечая на вопрос ТАСС на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир". Он заверил, что итоги проверки будут оглашены.

Куренной пояснил, что разобраться в объективности уголовного преследования врачей просил президентский Совет по правам человека и медицинское сообщество.

Врач-нейрохирург Константин Сергин был признан виновным по статье о причинении смерти по неосторожности и приговорен к двум годам и 11 месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью в течение полутора лет. От назначенного наказания Сергин освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Следствие пришло к выводу, что Сергин 19 мая 2016 года своевременно не провел экстренную операцию ребенку, что не позволило обнаружить кровотечение, он продолжил консервативно-выжидательную тактику лечения, в результате чего ребенок погиб.

Врач-психиатр Александр Шишлов был приговорен к двум годам колонии-поселения за убийство, совершенное его бывшим пациентом. Судом установлено, что он при очередном освидетельствовании доложил врачебной комиссии недостоверные сведения об улучшении состояния пациента, который страдал хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении и нуждался в продолжении лечения. Но его выписали из психиатрического стационара, а спустя два месяца он убил годовалую дочь своей племянницы.