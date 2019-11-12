Прокуратура инициировала шесть уголовных дел за уклонение от возврата субсидий Фонду кино

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Прокуроры инициировали возбуждение шести уголовных дел по фактам уклонения кинокомпаний от возврата субсидий Фонду кино. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"По поручению Генеральной прокуратуры РФ органы прокуратуры субъектов РФ неоднократно проводили проверки соблюдения организациями кинематографии обязательств по производству фильмов и возврату полученных на эти цели субсидий. По их результатам инициировано возбуждение 6 уголовных дел и проведение 13 процессуальных проверок по фактам уклонения получателей субсидий от возврата целевых средств", - сказал он в интернет-канале надзорного ведомства "Эфир".

По словам Куренного, также прокуратура проверила работу территориальных подразделений Федеральной службы судебных приставов России при исполнении судебных актов о взыскании с организаций кинематографии денег в пользу Фонда кино. По установленным случаям непринятия должных мер к принудительному исполнению требований судебных решений, в том числе фактами утери исполнительных производств, органами прокуратуры в Московской области и Москве внесены представления в территориальные управления ФССП. Кроме того, в сентябре этого года Генпрокуратура поручила прокурорам Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга организовать системный надзор за соблюдением судебными приставами закона при обеспечении исполнения судебных актов в рамках данных исполнительных производств. Также прокуроры проследят за соблюдением порядка и сроков уголовного судопроизводства при расследовании уголовных дел и проведении процессуальных проверок.

Ранее РБК писал, что Счетная палата проверила деятельность министерства и Фонда кино с 2017 года по сентябрь 2019 года. В бюллетене контрольного ведомства указано, что механизм отбора заявок на оказание господдержки Минкультуры России недостаточно регламентирован и непрозрачен, существуют риски неэффективного использования средств федерального бюджета. Куренной сообщил, что материалы Счетной палаты о результатах проверки не поступали в Генпрокуратуру, соответствующие прокурорские проверки не проводились.