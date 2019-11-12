В Калуге неизвестный пытался похитить мальчика возле школы

ТАСС, 12 ноября. Девятилетнего мальчика попытался похитить незнакомый мужчина у школы в Калуге, следственные органы возбудили уголовное дело. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по Калужской области.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение несовершеннолетнего с применением насилия)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, инцидент произошел 11 ноября у входа в школу №12 в Калуге. Девятилетний мальчик вышел на улицу после уроков. Неизвестный мужчина, применив силу, посадил мальчика в припаркованный автомобиль. Увезти ребенка похитителю не удалось, мальчик смог убежать.

Мужчина скрылся с места происшествия. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.