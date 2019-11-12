Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Калуге неизвестный пытался похитить мальчика возле школы

Мужчина посадил ребенка в машину, однако тот смог сбежать

ТАСС, 12 ноября. Девятилетнего мальчика попытался похитить незнакомый мужчина у школы в Калуге, следственные органы возбудили уголовное дело. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по Калужской области.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение несовершеннолетнего с применением насилия)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, инцидент произошел 11 ноября у входа в школу №12 в Калуге. Девятилетний мальчик вышел на улицу после уроков. Неизвестный мужчина, применив силу, посадил мальчика в припаркованный автомобиль. Увезти ребенка похитителю не удалось, мальчик смог убежать.

Мужчина скрылся с места происшествия. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияКалужская область
Реклама на ТАСС
В Нижнем Новгороде задержали двоих мужчин, угнавших машину скорой помощи
Оба задержанных были ранее судимы за аналогичное преступление
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС