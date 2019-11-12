В Нижнем Новгороде задержали двоих мужчин, угнавших машину скорой помощи

ТАСС, 12 ноября. Сотрудники ГИБДД и Росгвардии задержали двух ранее судимых мужчин, угнавших машину скорой помощи в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

"Росгвардейцы получили сообщение, что неизвестные совершили угон автомобиля скорой медицинской помощи. Вскоре патрульные заметили разыскиваемую машину на трассе. Водитель не реагировал на требование об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться, создав аварийную ситуацию и едва не сбив пешеходов на переходе", - отметили в пресс-службе.

Чтобы остановить машину, сотрудники правоохранительных органов выстрелили по колесам автомобиля. "Автомобиль был блокирован, злоумышленники задержаны", - сообщили в ведомстве.

По подозрению в угоне задержаны двое мужчин, которые ранее были судимы за аналогичное преступление.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила ТАСС, что инцидент произошел недалеко от деревни Подлесово, а подозреваемые попытались скрыться в лесу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"), в отношении водителя и его сообщника составлены протоколы об административных правонарушениях, решается вопрос об избрании им меры пресечения.