Банда мошенников похитила 23 квартиры умерших и пропавших москвичей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Тринадцать фигурантов уголовного дела о мошенничестве с квартирами умерших москвичей на 195 млн рублей пойдут под суд. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В настоящее время установлены обстоятельства 23 эпизодов незаконного завладения правом собственности на жилые помещения, находящиеся в столице, совершенные обвиняемыми. Общая сумма ущерба превысила 195 млн рублей, - сообщила Волк. - Полицейские задержали 13 фигурантов во время попытки совершения очередного противоправного деяния".

Девять обвиняемых арестованы или отправлены под домашний арест, остальные четверо находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. "Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказала представитель МВД.

По данным министерства, обвиняемые находили сведения о квартирах, собственники или наниматели которых умерли, пропали без вести или были одинокими людьми. Затем они по фальшивым доверенностям и паспортам делали поддельные договоры купли-продажи квартир или договоры дарения от имени собственников. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, покушении на мошенничество и организации преступного сообщества.