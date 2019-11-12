СМИ: двое россиян задержаны в Республике Корея после парашютных прыжков с высотного здания

ТАСС, 12 ноября. Двое россиян были задержаны в городе Пусан после того, как совершили прыжок с парашютом с крыши одной из высоток. Об этом сообщил во вторник телеканал YTN.

По его данным, ночью 9 ноября граждане России, не имея на то разрешения, пробрались на крышу 178-метрового небоскреба в приморском районе Хэундэ города Пусан. После совершения прыжка они приземлились на крышу соседнего здания. Экстремалы также сделали видеозапись, на кадрах которой отчетливо виден сам прыжок.

На данный момент полиция расследует обстоятельства несанкционированного проникновения любителей бейсджампинга на территорию здания.

Бейсджампинг представляет собой экстремальную дисциплину парашютизма, отличающуюся тем, что прыжки совершаются с неподвижных объектов, зачастую с высотных зданий.